روسيا تعترف بسقوط مروحيةٍ لها في حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

بعد إعلان (داعش) عن إسقاط مقاتليه لمروحية روسية في ريف حماة الشرقي، صباح اليوم الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية عسكرية من طراز “مي-28” تابعة لها هبطت اضطراريا في حماة.

وأكد بيان صدر عن الوزارة سلامة أفراد طاقم المروحية، وأنهم نُقلوا بسرعة إلى المطار من قبل فرقة البحث والإنقاذ، مشيراً أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية مهمة مرافقة مروحية نقل أخرى من طراز “مي-8” كانت تقل على متنها عسكريين من قاعدة “حميميم” الروسية.

وأشار البيان إلى أن الحادث لم ينجم عن استهداف المروحية إنما عن عطل فني، وذلك استنادا إلى نتائج الفحص الفني للمروحية وشهادات طاقمها.

وكان “داعش” أعلن في وقت سابق اليوم، عن إسقاط مروحية قتالية روسية خلال المعارك المستمرة منذ أشهر في ريف حماة الشرقي، وأوردت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم أن المروحية سقطت في قرية الشيخ هلال بريف حماة الشرقي، ولم تنشر صوراً أو مقاطع مصورة للعملية.

وتحاول قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي منذ أشهر السيطرة على جيبٍ صحراويٍّ يتحصن فيه التنظيم بريف حماة الشرقي، حيث نجحت في الآونة الأخيرة بالسيطرة على مساحاتٍ واسعة في ناحية عقيربات، آخر معاقل “داعش” بريف حماة.

وسبق للتنظيم أن أسقط قبل نحو عام مروحية روسية في محيط مدينة تدمر ما تسبب بمقتل طاقمها، وأنكرت وزارة الدفاع الروسية حينها فقدان أي من مروحياتها إلا انها عادت للاعتراف بسقوطها عقب بث (داعش) شريطاً مصوراً يوثّق لحظة سقوطها.