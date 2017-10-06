قوات النظام تصل مشارف مدينة الميادين في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم الجمعة عن وصولها إلى مشارف مدينة الميادين، أحد أهم معاقل تنظيم “داعش” في ريف دير الزور الشرقي، وسط قصفٍ مكثف من الطيران الروسي على مدن وبلدات حوض الفرات في المنطقة.

وركزت قوات النظام تقدمها على الطريق الصحراوي الواصل بين دير الزور والميادين مبتعدةً عن مناطق سيطرة التنظيم في مدينة الموحسن ومحيطها على ضفة الفرات الجنوبية، ساعيةً بذلك إلى الوصول بأسرع وقتٍ ممكن إلى أكبر مدينة في الريف الشرقي لدير الزور.

إلى ذلك، أكدت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا|) أن قوات النظام والميليشيات الموالية وصلت إلى منطقة تفصلها خمسة كيلومترات عن مدينة الميادين، التي وصفتها الوكالة بأنها “أحد أخطر معاقل تنظيم داعش في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور”.

في السياق، أعلنت صحيفة الوطن الموالية للنظام أن قواته سيطرت على قلعة الرحبة جنوب غرب المدينة، وأيضاً المخبز الآلي وسوق الهال والصوامع غرب المدينة.

في الأثناء، أغار الطيران الروسي وطيران النظام الحربي على مواقع التنظيم ومدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي موقعاً المزيد من الضحايا المدنيين.

وتسبب القصف الروسي بسقوط مئات القتلى خلال الأيام القليلة الماضية، ما أجبر أكثر من 100 ألف مدني على العبور إلى الضفة الشمال للفرات حيث تقطعت بهم السبل، وقال ناشطون محليون إنهم يفتقدون لسيارات تنقلهم الى مناطق محافظة الحسكة، وما يزال عشرات الآلاف متواجدين في الريف الشرقي شمال النهر لم يتمكنوا من عبور نهر الفرات بسبب استهداف المعابر بشكل مباشر ومقتل العشرات.