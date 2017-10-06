رجال الدين يمنعون (جمعية البستان) إشعال معارك في السويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

قطع رجال الدين في محافظة السويداء صباح اليوم الجمعة (6 تشرين الأول/أكتوبر) طريق السويداء ـ صلخد، وذلك منعا لوصول عناصر ميلشيا (جمعية البستان) إلى داخل مدينة السويداء قادمين من بلدة (صلخد) مسط رأس قائد الميلشيا (أنور كريدي) المختطف منذ يوم الاثنين الماضي لدى عائلة (مزهر) في السويداء.

الناشط في السويداء سعيد الشعراني قال لـ (كلنا شركاء) إن العشرات من عناصر ميليشيا (جمعية البستان) توجهوا صباح اليوم من بلدة (صلخد) شمال السويداء، باتجاه مركز المدينة مدججين بالأسلحة، عقب إعلانهم يوم أمس بأنهم سيتوجهون إلى السويداء لتحرير قائد الميلشيا بقوة السلاح.

وأضاف أن رجال الدين قطعوا الطريق على عناصر الميليشيا وطلبوا منهم مهلة ساعات، في محاولة منهم لإقناع عائلة (مزهر) إطلاق سراح الكريدي.

وأشار إلى أن العناصر وافقوا على طلب المشايخ وتم اعطائهم مهلة حتى عصر اليوم لبت المسألة وإلا سيتم مهاجمة منازل عائلة (مزهر) في مركز المدينة.

هذه التطورات جاءت بعد ساعات من بث عائلة (مزهر) مقطع مصور لقائد الميلشيا (أنور كريدي) وقد اعترف فيه بضلوعه بقضية اختطاف الفتاة (كاترين مزهر) بالتعاون مع (إحسان نصر) الذي تم إعدامه على يد عائلة (مزهر) برفقة شخصين آخرين منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، فيما لايزال مصير الفتاة مجهولاً، على الرغم من نشر صفحات تتبع لأجهزة النظام الأمنية في السويداء تسجيلات صوتية لمكالمة تمت بين الفتاة وأسرتها قبل أيام.