المعتقلون ومخلفات الحرب… خارجية كازاخستان تكشف النقاب عن أجندة (أستانة 7)

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كشف وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، الضوء على أبرز المواضيع المطروحة على أجندة الجولة السابعة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية.

وأعلن عبد الرحمنوف، اليوم الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، تعتزم البحث، أثناء المفاوضات المقبلة، بالتفصيل، مدى فعالية عمل مناطق تخفيف التوتر الأربع المقامة في سوريا، بحسب وكالات روسية.

وذكر الوزير أن ممثلي المعارضة السورية أعاروا اهتماما خاصا لقضية الأسرى والرهائن، مؤكدا أن المعارضة أعربت عن أملها في إيجاد حل لهذه القضايا بفضل إسهام الدول الضامنة.

وأضاف عبد الرحمنوف أن القضية الأخرى ذات الاهتمام الدولي والتي سيجري النقاش بشأنها في أستانا هي “إزالة الألغام”.

وقال الوزير: “كما أكدت لنا المؤسسات الأممية المختصة، يجري عمل في التفاصيل بحثا عن سبل لتمشيط المناطق التي توجد فيها المعالم الثقافية ذات الأهمية العالمية من الألغام”.

وأشار إلى أن ممثلي المعارضة السورية المسلحة يرون في مفاوضات أستانا منصة تؤخذ فيها مصالحهم بالحسبان، ما يدفعهم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي الحكومة ووفود الدول الضامة والمراقبة.

ولم يحدد بعد موعد الجولة السابعة من المفاوضات، غير أن رئيس البعثة الروسية، ألكسندر لافرينتييف، أعلن أن من المقرر عقدها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.