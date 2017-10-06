مقتل شابٍ في اللاذقية طعناً بالسكاكين بسبب فتاة

غيث علي: كلنا شركاء

قُتل شابٌ في مدينة اللاذقية أمس الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر، طعناً بالسكاكين بطريقة بشعة، بسبب فتاة، بحسب ما أفادت مصادر إعلامٍ موالية.

وأفادت الصفحات الموالية للنظام في اللاذقية، ومنها “اللاذقية شيكاغو”، بمقتل الشاب “محمد بلال حمامي” (17 عاما) عند مدرسة “عدنان المالكي” الساعة السابعة والنصف صباح أمس بطريقة بشعة جداً.

وأضافت المصادر بأن القاتل يُدعى “علي خليل”، وقد طعن الضحية أربع طعنات، اثنتان منها في الخاصرة واثنتان في القلب، ففارق الضحية الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأشارت المصادر الموالية إلى أن جريمة القتل تمت أما أعين الناس المتواجدين في المكان، إلا أنهم لم يُحركوا ساكناً واكتفوا بالمشاهدة، وأن سبب الجريمة هو “فتاة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأردفت “ما حدا استرجا يسعفو، وآخر شي اللي سعفوه للشب بنات مو شباب، بس كان الآوان فات… يا حيف بس عاللي عم يصير يا حيف…”، بحسب الصفحات الموالية.

وبعد الجريمة أوردت الصفحات الموالية تقريراً من قسم شرطة الشيخ ضاهر، يقول إنه تم اكتشاف جريمة قتل الشاب “محمد حمامي” البالغ من العمر 17 سنة الذي دخل المشفى الوطني مفارقاً الحياة بعد تعرضه لعدة طعنات بأداة حاده في محلة الشحادين بالقرب من نادي حطين، من قبل شخص مجهول الهوية.

وأضاف التقرير “بالبحث والسؤال والمتابعة من قبل رئيس القسم المقدم علي فاضل والملازم أول غدير الأحمد وعناصر البحث من التعرف ع هوية الفاعل الذي تبين أنه يدعى علي خليل البالغ من العمر 25 سنة وهو رهن التحقيق في مركز القسم”.