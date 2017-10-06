(أهل الديار): مستعدون لمساندة الجيش التركي في تحرير عفرين

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات “أهل الديار” العاملة في ريف حلب الشمالي، عن جاهزيتها الكاملة لمساندة الجيش التركي في عملياته للسيطرة على مدينة عفرين والقرى المحيطة بها، وطرد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منها.

وأضافت غرفة العمليات في بيان نشرته اليوم الجمعة (6 تشرين الأول/أكتوبر)، أنها تُعلن جهوزيتها القصوى واستنفارها جميع قواتها الرديفة داخل منطقة عفرين وبلدات ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها (قسد)، “وذلك للنهوض بواجب الإسناد وخلخلة صفوف الإرهابيين من عصابات (PKK) وأذرعها، إضافة إلى أعمال الرصد والمتابعة لتحركاتهم”.

وأكدت غرفة العمليات استعدادها التام لتبادل المعلومات مع الجيش التركي أولاً بأول، وطالبت من الأهالي في مناطق سيطرة (قسد) شمال حلب الابتعاد عن مراكز وتحشدات “عصابات الـ PKK”.

وكانت قد تشكلت غرفة عمليات “أهل الديار” في حزيران/يوليو الماضي، بهدف استعادة القرى والبلدات التي سيطرت عليها (قسد) في ريف حلب الشمالي.