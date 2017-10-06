(عاصفة الجزيرة) تُعلن سيطرتها على 5 قرى جنوب الحسكة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الجمعة (6 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على 5 قرى في ريف الحسكة الجنوبي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، ضمن حملة (عاصفة الجزيرة).

وأفادت (قسد) من خلال موقعها الرسمي بأن قواتها دخلت اليوم قرية وسيحة الواقعة جنوب بلدة الصور في ريف دير الزور الشرقي، وسيطروا على نصف القرية، في حين تستمر الاشتباكات داخلها، مشيرةً إلى مقتل 5 عناصر من “داعش” خلال الاشتباكات في القرية.

وفي محور بلدة مركدة جنوب الحسكة، أكدت (قسد) سيطرتها على 5 قرى، لم تذكر أسماءها، بعد اشتباكات مع “داعش”، استولى خلالها مقاتلو (قسد) على سلاح “كلاشينكوف” وسلاح “برنو”، بحسب المصدر.

وأشارت (قسد) إلى أن تنظيم “داعش” شنّ هجوماً في محور قرية الجزرات، على قرية تل كسرى شمال غرب دير الزور، والتي سيطرت عليها (قسد) قبل يومين، مؤكدةً تصديها للهجوم، وقتل 5 عناصر من التنظيم.

وفي السياق، أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي لـ (قسد) بياناً كشف فيه عن سجلات 4 مقاتلين قُتلوا في الفترة ما بين الـ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، والثاني من تشرين الأول/اكتوبر الجاري، أثناء مشاركتهم في حملة (عاصفة الجزيرة).

والقتلى هم:

الاسم الحركي: آكري حسكة

الاسم والنسبة: خالد الخضر

اسم الأم: فدا

اسم الأب: إبراهيم

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله: 25-9-2017 / دير الزور

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الاسم الحركي: باز جزرة

الاسم والنسبة: خلف الحسين

اسم الأم: عناد

اسم الأب: عبود

مكان الولادة: سويهان ميلاج

مكان وتاريخ مقتله: 27-9-2017 / دير الزور

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الاسم الحركي: كوران جزرة

الاسم والنسبة: عبد الله الشيخ

اسم الأم: جدة

اسم الأب: ياسين

مكان الولادة: هزا

مكان وتاريخ مقتله: 1-10-2017 / دير الزور

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الاسم الحركي: خالد حسكة

الاسم والنسبة : عبد الله العاصي

اسم الأم: بتة

اسم الأب: حنيف

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله: 2-10- 2017 / دير الزور