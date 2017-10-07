بعد غياب 10 سنوات عن هوليوود.. السوري غسان مسعود في فيلم من بطولة كيفن سبيسي

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يعود الممثل السوري غسان مسعود إلى هوليوود بعد غياب دام عقداً من الزمان، بفيلم للمخرج البريطاني الشهير ريدلي سكوت يحمل عنوان All The Money in the World إلى جانب الممثل الأميركي كيفن سبيسي المعروف في العالم العربي بـ فرانك أدندروود، نسبة إلى أشهر أدواره في مسلسل House of Cards.

الفيلم سيعرض في الولايات المتحدة والعالم في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، ويلعب فيه مسعود البالغ من العمر 59 عاماً دور شيخ عربي ثري، تربطه علاقة بأغنى رجل عرفه التاريخ!.

القصة تدور حول جون بول غيتي حفيد أغنى رجل عرفه العالم على مر العصور، والذي يقع ضحية لعصابة تختطفه وتطلب فدية من أمه التي تحيا حياة عادية لا دخل لها بالثراء، وتأمرها أن تأتي بمبلغ الفدية وهو 17 مليون دولار من الجد الثري، الذي يرفض الدفع ويصرح بذلك للإعلام!

ويشارك في العمل إلى جانب سبيسي الذي يظهر بهيئة مختلفة تماماً عن دوره في House of Cards، كل من مارك ولبرغ الممثل الأعلى دخلاً في العالم لعام 2017، والممثلة ميشيل وليامز في دور أم الحفيد المخطوف.

القصة مأخوذة عن رواية Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty للكاتب جون بيرسون.

يذكر أن ظهور مسعود في العمل، يسجل تعاونه الثاني مع المخرج اللامع ريدلي سكوت مخرج Gladiator و The Martian والذي قدم مسعود عام 2005 لهوليوود في فيلم Kingdom of Heaven الذي لعب فيه الممثل السوري دور القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي.

مسعود درّس الدراما في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق لعشر سنوات، إلى جانب قيامه بالتمثيل والبطولة في أعمال سورية عديدة.

وظهر في عام 2008 في فيلم مصري حمل اسم “الوعد” إلى جانب الممثلين المصريين آسر ياسين وروبي.

ثم ظهر كما أسلفنا في Kingdom of Heaven تلاه مشاركة هوليوودية أخرى فيلم Pirates of the Caribbean: At World’s End عام 2007، وسبق وأن شارك في المسلسل التركي الشهير وادي الذئاب: العراق عام 2006.