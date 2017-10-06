بعد يومٍ على زيارة وفدٍ إيراني… حريقٌ قرب الجامع الأموي بحلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

نشب حريقٌ هائلٌ بالقرب من الجامع الأموي الكبير في مدينة حلب، اليوم الجمعة (6 تشرين الأول/أكتوبر)، وتصاعدت أعمدة الدخان التي شوهدت في أغلب أحياء المدينة.

وبحسب مصادر إعلام موالية للنظام فإن الحريق الذي نشب قرب الجامع الأموي الكبير في محيط قلعة حلب لاتزال أسبابه مجهولة، ولازالت أعمدة الدخان المتصاعدة تُشاهد من جميع الأحياء.

ويأتي هذا الحريق بعد يوم على زيارة “علاء الدين بروجردي” رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، على رأس وفد إيراني برفقة عدد من مسؤولي النظام من بينهم محافظ حلب “حسين دياب”، للجامع الأموي الكبير وقلعة حلب ومسجد النقطة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل الاحتفالات بـ “مجالس العزاء الحسيني” التي أُقيمت في عدة مساجد في مدينة حلب وعلى رأسها مسجد “النقطة” والذي يسمى لدى الميليشيات الشيعية “مشهد الحسين”.

ولم تُفصح المصادر الموالية عن سبب الحريق الذي نشب منذ ظهر اليوم، ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد مغطية محيط الجامع الأموي الكبير وأجزاء من قلعة حلب.