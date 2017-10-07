البنتاغون: لا يهمنا من سيحرر سوريا من داعش

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أعلن كينيث ماكينزي، ممثل هيئة الأركان المشتركة الأميركية، أن واشنطن لا تهتم بهوية الجهة التي ستحرر سوريا من “داعش”، سواء أكانت قوات النظام السوري أو المعارضة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي الخميس: “أعتقد أن قوات النظام السوري المدعومة من روسيا والتي تتقدم باتجاه الغرب ستجد صعوبة في الحفاظ على الأراضي التي استعادتها مؤخراً بإسناد من سلاح الجو الروسي. لكن الأولوية لدينا الآن هي القضاء بشكل كامل على وجود داعش في سوريا وأعتقد أننا محايدون حيال من يقوم بهذا العمل طالما يجري بشكل فعال .

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تقدماً لصالح النظام السوري على حساب داعش لاسيما شمال البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن مساحة المناطق السورية التي يحتلها تنظيم “داعش” تقلصت لأقل من 10 بالمئة من أراضي البلاد.