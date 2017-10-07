الملك سلمان: استقرار اليمن وسوريا يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية

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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، إن معالجة أزمات اليمن وسوريا تتطلب “توقف إيران عن سياساتها التوسعية”.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الروسية موسكو، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأوضح الملك سلمان “أكدنا أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وما تشهده من أزمات في اليمن وسوريا وغيرها، يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وأشاد العاهل السعودي بالمباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الخميس، والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الملك سلمان عزم بلاده “على الدفع بالعلاقات مع روسيا إلى آفاق أرحب”، لافتا إلى أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق استقرار في أسواق النفط.

وأضاف “لقد أثمرت جهود بلدينا في مجال البترول إلى التوصل لاتفاقية خفض الإنتاج، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين”.

وتوصل الجانبان إلى تفاهم في سبتمبر / أيلول 2016، يقضي باتخاذ إجراءات مشتركة بهدف تحقيق استقرار سوق النفط، لمواجهة الهبوط الحاد في الأسعار خلال العامين الماضيين، جراء ارتفاع العرض في الأسواق العالمية.

وأثمر هذا التعاون إلى توصل أعضاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط “أوبك”، ودول نفطية أخرى، إلى اتفاق وصف بالتاريخي والمفاجئ في 28 سبتمبر 2016 بالجزائر، يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر، وتم تمديده في مايو / أيار الماضي لـ 9 أشهر أخرى، تنتهي في مارس / آذار 2018.

ووصل الملك سلمان موسكو أمس الأول الأربعاء، في زيارة تستمر 4 أيام هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا.

وتأتي الزيارة قبل شهر من اجتماع لمنظمة “أوبك”، يتوقع أن يناقش خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أدى إلى وقف نزيف الأسعار.