بالفيديو… حلٌ جديدٌ لترميم تشققات المنازل التي خلفتها الغارات على إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

توصّل السّوريون إلى طريقةٍ جديدةٍ في ترميم أسقف منازلهم، بعد تشققها جراء الغارات الجوية والقصف على مدى سنوات، وهذه الطريقة بدائية تضمن عدم تسرّب المياه.

ونتيجة التّدمير الكبير لقنابل طيران الرّوس وطيران النظام على الريفين الشّمالي لحماة والجنوبي لإدلب، تأثرت معظم المنازل جرّاء القصف ما تسبب بحدوث شقوق طولانية كثيرة في المنازل، وعند سقوط الأمطار تتسرب المياه إلى داخل المنازل.

وتعرضت آلاف المنازل في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام للتدمير بشكل كامل، والقسم الآخر القريب من هذه المنازل تأثّر بالغارات الجوية بسبب القنابل الفراغية والقنابل شديدة الانفجار، وتصدّعت وتشقّقت.

وعن طريقة ترميم أسقف المنازل بالإسفلت، قال “أبو أنور” الفني في صيانة وإصلاح الأسقف المتشققة: “ضمن عملية بدائيّة بسيطة نقوم بإصلاح أسقف المنازل المتضرّرة جرّاء القصف، ونقوم بشراء المواد الأولية من السّوق الخارجية وبأسعار مرتفعة جداً، كما أننا لا نجدها في معظم الأوقات”.

وأضاف “أبو النور” في تصريح لـ (كلنا شركاء): “تعتمد طريقة ترميم الأسقف المتشقّقة على وضع الإسفلت السّائل في مكان التشقّق، وتعريضه لدرجة حرارة (400) مئوية، ومن ثم وضع قوالب جاهزة من الإسفلت المضغوط والمقوى بالبرادة الفولاذية فوق الإسفلت السائل”.

وأردف “يتم تمرير لهب من النّار فوق رولات الإسفلت، ومن ثم الضغط على الرولات بعد ذوبانها بالحرارة، وذلك ضمن عملية تسمى (الكيّ)، حيث تتغلغل المادة الملتهبة السائلة ضمن الشقوق”.

وأكد “أبو أنور” أن هذه الطّريقة تضمن عدم تسرّب مياه الأمطار إلى داخل المنازل في فصل الشّتاء، كما أن المواد المستخدمة لا تتأثر بالظروف الجوية، وتقاوم البرودة والحرارة.

وتعرضت المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام للقصف بأنواع عديدة من القنابل الارتجاجيّة والفراغية استخدمتها قوات النظام والرّوس على مدى سنوات، فضلاً عن استهدافها بالبراميل شديدة الانفجار.

إعادة إعمار على طريقة السّوريين في مناطق خرجت عن سيطرة النظام وبإمكانيّات متواضعة، وترميم ما أفسدته طائرات الروس والنظام عبر سنوات من الحرب، قبل إعادة الإعمار التي تتحدّث عنها الدول.

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