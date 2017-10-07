(تحرير الشام) تُحاصر (أبو دالي) جنوب إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام أمس الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر، محاصرة قرية أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، والسيطرة على مواقع أخرى بالقرب منها محيطها.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، عن “أبو الزبير الشامي” قائد غرفة عمليات ريف حماة الشمالي في الهيئة قوله إن مقاتلي الهيئة أقدموا أمس على عملية نوعية واسعة في ريف حماة الشمالي، أسفرت عن سيطرتها على قرية “المشيرفة” وحواجزها، وحاجز أم التريكية وكتيبة الصواريخ.

وأضاف “بدأت المعركة مع فجر أمس، حيث شارك المئات من المجاهدين في الاقتحام على نقاط وحواجز الجيش في قرية المشيرفة وحاجز أم التريكية وحاجز المقطع من عدة محاور”.

وأضاف “أبو الزبير” أنه تم تفجير مفخختين “ما أدى لمقتل عشرات عناصر الجيش وتدمير دبابة وعربة BMP”.

وأكد قائد غرفة العمليات أن عدد قتلى النظام المجرم تجاوز الـ 50 قتيلا، بينما أُسر اثنين من عناصره، مضيفاً: “أعطبنا دبابة لجيش النظام ومدفعاً ميدانياً، كما اغتنمنا سيارتي بيك أب عليهما رشاشات ثقيلة”.

وبذلك تكون قرية “أبو دالي” محاصرة بالكامل وقطعت عن تجمعات قوات النظام داخلها كافة الإمدادات، على حد قول “أبي الزبير”.

.