مصر تطالب بتقاسم أعباء اللاجئين

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أبرز التعامل المصري مع اللاجئين عموماً، والسوريين خصوصاً، على مدار الأعوام الخمسة الماضية إستراتيجية مصر المرحبة والدامجة للاجئين، على خلاف دول عدة لجأت إلى عزلهم في مخيمات، لكن القاهرة باتت الآن تئن من ثقل أعباء اللاجئين على أراضيها.

سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو رمضان طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين وإعادة تقسيم الأعباء وفق الإمكانات، علماً أن الدول النامية تستقبل نحو 80 في المئة من اللاجئين.

وأوضح رمضان أمام اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين في جنيف أمس، إن «مصر تستضيف أعداداً هائلة من لاجئي دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بما يحمّل موازنتها المالية أعباء إضافية في مجالات الصحة والتعليم، خصوصاً أننا لا ندعم سياسة بناء المخيمات أو مراكز الإيواء حفاظاً على حرياتهم وحقوقهم»، داعياً إلى إعادة تعريف مفهوم «تقاسم الأعباء» وفق قدرة كل دولة على التحمل، منبهاً إلى أن مشاركة الأعباء عن طريق الدعم الاقتصادي «لا يكفي في أغلب الأحوال، كما أن نقل أعباء الاستضافة إلى دول غير مؤهلة يزيد من تفاقم الأزمة».

وشدد السفير المصري على أنه لا بد من إعادة توزيع أعباء اللجوء في شكل عادل، وعلى الدول الأخرى الاضطلاع بمسؤوليتها، قبل أن يشيد بالتعاون المشترك بين مصر ومفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عبر مكتب المفوضية في القاهرة، إذ تعمل على «تحسين أوضاع اللاجئين في مصر في شكل مستمر وتقديم المساعدة المناسبة إليهم من تسجيل وتوثيق وتحديد وضع اللاجئ، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 1954.

كما ثمّن رمضان جهود مفوضية اللاجئين على صعيد الملف السوري، داعياً المفوضية إلى الاستمرار في دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار، ما يخفّف من الأعباء عن الدول المستضيفة وتسهيل العودة الطوعية وإعادة التوطين.

ويشير الناطق باسم مكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة خالد آكاز لـ «الحياة» إلى أن اللاجئين السوريين يحتلون المرتبة الأولى بما يزيد على 200 ألف لاجئ، يليهم السودانيون ثم الإثيوبيون، ثم الإرتريون والصوماليون ولاجئو جنوب السودان والعراقيون.