الموصل وحلب تتصدران جوائز (إيمي) للأخبار والوثائقيات

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تصدرت شبكة “PBS” الأميركية الفائزين بجوائز “إيمي للأخبار والوثائقيات” للعام 2017، بحصولها على 12 جائزة في الحفل الذي جرى مساء الخميس في مركز “لينكولن” في مانهاتن-نيويورك، فيما جاءت شبكة “CBS” خلفها بنيلها 9 جوائز مختلفة، وجوائز شبكات “ABC” و”HBO” و”CNN” في مراتب لاحقة.

وقال بوب ماورو، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون التلفزيونية، المسؤولة عن تقديم الجائزة المرموقة في نسختها الـ38: “لا أستطيع التفكير في وقت من تاريخنا الحديث كانت فيه الحاجة إلى تقارير واضحة وواقعية أكثر أهمية من الآن”، مضيفاً أن الأكاديمية تكرم “أولئك الذين يصرون على اعتقادهم بأن الناخبين الذين يحصلون على معلومات دقيقة هم حجر الزاوية في الديموقراطية الأميركية”، حسب بيان لجنة الجائزة المنشور عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت التغطيات الأخبارية المتعلقة بـ”داعش” والحرب في سوريا حاضرة بقوة في المواضيع الفائزة، حيث فازت شبكة “سي بي إس” بجائزة التغطية المميزة في فئة الأخبار العاجلة في نشرة إخبارية عن قصتها “الطريق إلى الموصل”، والتي تقاسمتها مع شبكة “فايس نيوز” التابعة لشبكة “HBO” بسبب تغطيتها المستمرة في نشرات الأخبار لـ”استعادة السيطرة على الموصل”.

وفازت شبكة “ABC” بجائزة أفصل قصة إخبارية “فيتشر” في نشرة إخبارية حول تقرير تقني بعنوان “خطوات في الهدوء العالي” كما فازت بأفضل “فيتشر” إخباري عن تقرير تناول “عصابة الأرض” (Gang Land) في برنامج “نايت لاين”. فيما ذهبت جائزة “الإنجاز مدى الحياة” للإعلامي الأميركي المتقاعد تشارلز أوسغود.

في السياق نال الفيلم الوثائقي “داخل حلب – معركة من أجل حلب” الذي أنتجته القناة البريطانية الرابعة، بجائزة الأخبار الدولية للعام 2017، حيث صور فريق الفيلم وقتاً داخل أحياء حلب المحاصرة من طرف النظام السوري لتقديم قصة لا مثيل لها عن الرعب والفوضى والمأساة المدنية، فيما فازت السلسلة الوثائقية البريطانية “Exposure: Saudi Arabia Uncovered” بجائزة التغطية الإخبارية للأخبار الجارية، الذي تعاونت عدة جهات على إنتاجه، ويتحدث عن الواقع الخفي داخل أحد أكثر الأنظمة الدينية الإسلامية سرية في العالم، مع وصول غير مسبوق إلى عدد من الناشطين الشباب في البلاد، لكشف طبقات جديدة من المجتمع السعودي التي تتشكل فيها نواة للمعارضة.

وهنا قال قال بروس ل. بايسنر، الرئيس والمدير التنفيذي للأكاديمية خلال الحفل: “إن السلك الصحافي الحر والملتزم هو الحصن الأكثر أهمية ضد القمع والاستبداد”، مضيفاً “إننا نهنئ الصحفايين الفائزين والمصورين والطاقم الذين يقفون وراء هذه التقارير البارزة لصحافتهم الشجاعة”.