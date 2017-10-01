تركيا تزيل أجزاء من الجدار الحدودي العازل شمال إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

بدأ الجيش التركي صباح اليوم السبت، بإزالة أجزاء من الجدار الحدودي العازل على حدودها مع سوريا في المنطقة المقابلة لبلدة أطمة في أقصى شمال إدلب وكذلك في المنطقة المحاذية لمعبر باب الهوى.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن الجيش التركي أحضر فجر اليوم الرافعات التي بدأت بأعمال إزالة الجدار والسياج العازل الذي كانت تركيا شيدته على طول حدودها مع سوريا منعاً لعمليات التهريب.

وتداول ناشطون أنباء عن وصول أكثر من ألف مقاتل من الجيش السوري الحر (كتائب درع الفرات) إلى المنطقة القريبة من معبر باب الهوى في الجانب التركي، وقالوا إنهم يستعدون لدخول إدلب رفقة الجيش التركي.

وبث مقاتلون في كتائب “درع الفرات” شريطاً مصوراً خلال الليلة الماضية، قالوا إنه التقط لحظة وصولهم إلى محيط مدينة الريحانية، أقرب المدن التركية إلى معبر باب الهوى، ويقول المقاتلون في الشريط إنهم يستعدون لدخول إدلب.