قوات النظام تعلن سيطرتها على مواقع لـ (داعش) في ريف حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم السبت سيطرتها على جيبٍ صحراوي كان يسيطر عليه تنظيم “داعش” في منطقة جبل شاعر في ريف حمص الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أنّ “وحدات الجيش أنهت عملياتها العسكرية بريف حمص الشرقي بالقضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة مستعيدة السيطرة بذلك على مساحة 1800 كم مربع”.

ورغم إعلان النظام عن فرض سيطرته على كامل مساحة ريف حمص الشرقي، ما يزال تنظيم “داعش” يسيطر على منطقة صحراوية واسعة في محيط مدينة السخنة وعلى امتداد الطريق العام تدمر – دير الزور، وأفاد مراسلنا في حمص أن النظام تقدم بالفعل لكن في جيب صحراوي يقع على امتداد ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي.

وأضاف مراسل “كلنا شركاء” في حمص، أن التنظيم ما يزال أيضاً محافظاً على مواقعه في مدينة القريتين ومحيطها، حيث تحاصره قوات النظام هناك، ومع ذلك نجح في الأيام القليلة الماضية في توسيع مناطق سيطرته هناك بعد تقدمه إلى تلال استراتيجية في المنطقة.