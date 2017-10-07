(شلاش) يهدد بهدم طرابلس وتيار المستقبل يرد

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عبر “تيار المستقبل” عن رفضه بشدة ما صدر عن عضو مجلس الشعب السابق أحمد شلاش في حق طرابلس وأهلها، واضعاً “هذه القضية برسم كل المسؤولين المعنيين بحماية طرابلس وأهلها من تهديدات نظام بشار الأسد”.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن تيار المستقبل بياناً جاء فيه إن “طرابلس الفيحاء هي مدينة الفخر والعزة والصمود، وأن العار الذي نطق به المدعو شلاش يمثله هو ونظامه المجرم الساقط إنسانياً وأخلاقياً”، لافتاً إلى أن التيار سيتقدم عبر محاميه بإخبار لدى النيابة العامة التميزية ضد شلاش.

وكان شلاش هدد بهدم طرابلس على “رؤوس من فيها”، رداً على ما قال إنه نزع اسم حافظ الأسد عن مستديرة المدينة، وكتب على حسابه الخاص في “تويتر”: من نزع اسم القائد الخالد حافظ الأسد عن مستديرة طرابلس سيلقى رداً قاسياً وقاسياً جداً سنهدم طرابلس على رؤوس من فيها إن لم يتراجعوا”.

من نزع اسم القائد الخالد حافظ الأسد عن مستديرة طرابلس سيلقى رداً قاسياً وقاسياً جداً

سنهدم طرابلس على رؤوس من فيها

إن لم يتراجعوا . — الشيخ أحمد شلاش (@shlash58) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وجاء في بيان “تيار المستقبل”: “لم يكن مستغرباً أن يصدر عن شبيحة نظام بشار الأسد الذي سبق وأن هدد بإشعال لبنان، وارتكب الجرائم بحق طرابلس وأهلها، وآخرها جريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى، تهديدات فاجرة بهدم طرابلس على رؤوس من فيها، ووصفها بطرابلس العار، كما جاء في تغريدات عضو مجلس الشعب السوري السابق أحمد شلاش بالأمس”.

وبناءً عليه، قرر “تيار المستقبل” أن يتقدم، عبر محاميه، يوم الاثنين المقبل، بإخبار لدى النيابة العامة التميزية ضد شلاش، يطالب فيه الدولة اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات القانوينة اللازمة لملاحقته ومنعه من دخول الاراضي اللبنانية وإصدار مذكرة توقيف بحقه، حفاظاً على هيبة الدولة اللبنانية، وكرامة أهلنا في طرابلس والشمال، بحسب البيان.

ووجه اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر” التحية للمجلس البلدي “الذي نزع اسم حافظ الأسد عن مستديرة أبو علي حيث بات اسمها مستديرة التقوى”. وقال: “لا مكان لأسماء الطغاة في ساحاتنا. المجد للشهداء”.