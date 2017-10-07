7 قتلى بغارة روسية ليلية على خان شيخون في إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

شن الطيران الحربي الروسي فجر اليوم السبت غارات جوية ليلية على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، موقعاً مجزرةً راح ضحيتها سبعة مدنيين على الأقل، بعد ساعات من مجزرة مشابهة ارتكبها طيران النظام الحربي.

وتمكّنت فرق الدفاع المدني في مدينة خان شيخون، من انتشال ضحايا مدنيين من تحت الأنقاض المنازل السكنية بعد الغارة الروسية، التي استهدفت الأحياء السكنية في الحي الغربي من المدينة، في تمام الساعة الثانية فجراً وتسببت بمقتل ستّة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم نساء وأطفال، عدا عن سقوط جرحى بعضهم بحالة حرجة.

وعُرف من ضّحايا المجزرة الروسية كل من (إيمان القدح، وسميرة القدح، وعبد الله القدح، وعبد الفتاح القدح، وعبد الكريم عموري النجم، وعائشة عبد الكريم عموري النجم، والطفلة حلا أبو دي)، فيما استمرت فرق الدفاع المدني حتى مطلع شمس اليوم تزيل أنقاض المنازل المدمرة بحثاً عن ناجين.

وكانت غارة جوية شنتها مقاتلة حربية تابعة للنظام أمس الجمعة، تسببت أيضاً بمقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين، حيث استهدفت منطقة الدوار وسط مدينة خان شيخون.

وتأتي هذه الغارات الجوية، تزامناً مع اشتباكات عنيفة جرت بين فصائل الثوار وقوات النظام شمال شرق حماة، بالقرب من قرية أبو دالي والمشيرفة وأبو تريكة، واستمرت هذه الاشتباكات حتى وقت مبكر من صباح اليوم.