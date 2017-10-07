ناشطون فلسطينيون يؤسسون كياناً سياساً خاصاً بهم جنوب دمشق

فادي شباط: كلنا شركاء

أعلن ناشطون من اللاجئين الفلسطينيين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بمنطقة جنوب دمشق مساء أمس الجمعة عن تأسيس التجمع الفلسطيني المستقل وذلك في اجتماع عُقد في بلدة يلدا.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى اللجنة التحضيرية للتجمع مديرو جمعيات خيرية وهيئات تعليمية ومؤسسات تنمية وثُلّة من السكان.

وتخلّل الاجتماع كلمات الترحيب ورفع الروح المعنوية لدى اللاجئين الفلسطينيين المُحاصرين، وإعلان بيان التأسيس، وتعريف التجمع على أنّه مؤسسة مدنية تُعنى بالحالة الشعبية وتضم جميع فئات الشعب الفلسطيني في جنوب دمشق.

ولا ينتمي التجمع لأي حزب سياسي داخلي أو خارجي وليس له أجندات سياسية، بحسب البيان.

“زكريا موعد” عضو اللجنة التأسيسية للتجمع أكّد لـ (كلنا شركاء) أنّ الكيان الجديد يعتبر كياناً شعبياً اجتماعياً مستقلا، تأسس ليناقش هموم وقضايا الشعب الفلسطيني المحاصر في جنوب دمشق لا سيما توحيد الجهود الإغاثية والتعليمية والتنموية والسياسية.

من جانبه ألمح السيد “فادي الخطيب” خلال حديثه لـ (كلنا شركاء) إلى أنّ منطقة جنوب دمشق كافةً تتعرض لظروف صعبة وقاسية في مرحلة تُعد الأخطر نسبياً تتطلب من جميع اللاجئين الفلسطينيين توحيد جهودهم في كافة الأصعدة للوصول إلى قرارات موحدة في كُل المستويات دون تغييب أي ذي شأنٍ أو كلمة.

وأوضح الخطيب أنّ كافة المؤسسات الفلسطينية تسعى جاهدةً للتخفيف من مُعاناة الفلسطينيين المُحاصرين وتحاول دائماً تحقيق كل ما هو أفضل، لكن لا تسير الأمور كما يُريد المحاصرون، والتفرقة إحدى أهم أسباب عدم تحقيق النجاح، بالتالي يقع على عاتق الجميع الدفع باتجاه وحدة الصف والكلمة.

ويعيش في مخيم اليرموك وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم أربعة آلاف عائلة فلسطينية محرومةً من الإغاثة الأممية الواقعة على كاهل الأمم المتحدة منذ عام ونصف.

ولا يُسمح لهذه الأسر الخروج إلى دمشق لقضاء حوائجها، ويحتاج المريض من اللاجئين الفلسطينيين لموافقات أمنية عديدة حتى يُسمح له بالخروج إلى مُستشفيات لغرض العلاج.

ويُذكر أنّ عدد المؤسسات المدنية الفلسطينية في منطقة جنوب دمشق قد تجاوز السبع مؤسسات، منها ما هو عامل بالشأن الإغاثي والتنموي ومنها من تعمل في الشأن التربوي والكشافة والرياضة، ولا تغيب السياسة عن غالبيتها.