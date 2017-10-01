معهد العلاقات الدولية بموسكو يقلد الملك سلمان الدكتوراه الفخرية

كلنا شركاء: روسيا اليوم

قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، بزيارة إلى معهد العلاقات الدولية في موسكو.

وتمت أثناء هذه الزيارة مراسم منح الملك سلمان شهادة دكتوراه فخرية من المعهد.

وشارك في المراسم رئيس المعهد أناطولي توركونوف ووزيرة التعليم والعلم الروسية أولغا فاسيلييفا.

وعبر أناطولي توركونوف في كلمة ألقاها في المراسم، عن ارتياحه الكبير لنتائج زيارة الملك سلمان إلى موسكو، مشيرا إلى أن معهده يتشرف بتقديمه شهادة الدكتوراة الفخرية للعاهل السعودي. كما شكر الملك لسعيه لتعزيز السلام في العالم.

من جهته شكر العاهل السعودي معهد العلاقات الدولية في موسكو على منحه هذه الشهادة، معبرا عن سعادته بها. كما أكد أن هذا المعهد يمثل عنوانا للتعاون في مجال التطوير العلمي والفكر لتعزيز لغة الحوار بين الحضارات.