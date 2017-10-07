مصرع قائد وحدة المهام الخاصة لقوات النظام في القريتين

غيث علي: كلنا شركاء

نعى موالون للنظام اليوم السبت، العقيد مازم محمد الذي كان يقود وحدة المهام الخاصة في منطقة القريتين بريف حمص الشرقي.

وأشارت مصادر إعلامية موالية للنظام أن القيادي لقي مصرعه بالأمس خلال معارك ضد تنظيم “داعش” الذي يحاول التوسع في المنطقة.

وينحدر القيادي القتيل من قرية عين الكبيرة في منطقة صافيتا بريف طرطوس.

ونعى موالو النظام أيضاً بالأمس القيادي في ميليشيا الشبيحة “يزن علي حسين” الذي كان لقي مصرعه بذات المعارك في ريف حمص، وينحدر أيضاً من طرطوس، قرية بيت العيدية في ناحية الشيخ بدر، وكان يقود ميليشيا شبيحة “درع الوطن”.

ذات الميليشيا (درع الوطن) كانت نعت أيضاً ثمانية من عناصرها ممن قتلوا على يد داعش في مدينة القريتين، وهم من أبناء القريتين أيضاً وهم (فاروق نجم، وعبد الحكيم صالح، وعبد الحكيم باكير، وخالد العبد الله، وزكريا فؤاد الرحمون، وحسين القادر، وعلي رويشدي، وأبو سليمان العودة).

في السياق، أكدت مصادر موالية مصرع القيادي في ميليشيات الشبيحة “مجد رفعت صيوح” من قرية تعنيتا في ريف طرطوس، ولقي مصرعه في منطقة السخنة بريف حمص.

وشيعت بلدة حصين البحر في طرطوس اليوم عنصراً في الحرس الجمهوري في قوات النظام يدعى “حسن حمود” وكان لقي مصرعه قبل أيام في الغوطة الشرقية.