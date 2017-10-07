مجزرةٌ إثر استهداف الطيران الروسي سجناً للنساء شرق دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى العشرات من المعتقلين والمعتقلات في أحد سجون تنظيم “داعش” بريف دير الزور الشرقي، إثر غاراتٍ جويةٍ روسيةٍ استهدفت السجن بشكل مباشر.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بأن مجزرةً مروعةً ارتكبها الطيران الحربي الروسي ظهر اليوم السبت (7 تشرين الأول/أكتوبر)، إثر استهدافه أحد السجون الأمنية التابعة لتنظيم “داعش” في مدينة العشارة شرق دير الزور، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 معتقلاً ومعتقلة.

وأوضح المصدر أن السجن المستهدف مخصص للنساء، وقد قام التنظيم بنقل بعض الرجال إليه في الفترة الأخيرة.

وفي السياق، أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم سيطرتها على عدة مواقع لتنظيم “داعش” جنوب غرب مدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بعد معارك بين الطرفين.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام وميليشياته سيطرت على (قلعة الرحبة الأثرية، كتيبة المدفعية، مزارع الشبلي، سوق الهال، وصوامع الحبوب) جنوب غرب مدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

كما أعلنت قوات النظام استعادتها السيطرة على كامل الطريق الواصل بين مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، ومدينة دير الزور، بعد اشتباكاتٍ مع تنظيم “داعش”.