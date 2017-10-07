(تحرير الشام) تتوعد الفصائل التي تنوي قتالها: إدلب ليست نزهة لكم

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكدت هيئة تحرير الشام أن روسيا دولة محتلة، وهددت الفصائل التي تنوي مقاتلتها في إدلب تحت غطاء جوي روسي، برد عنيف.

وأفاد بيان للهيئة نشرته مساء اليوم السبت (7 تشرين الأول/أكتوبر)، بأنه انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات متضارب حول مساندة الروس لفصائل المعارضة من أجل قتال الهيئة، وواكب ذلك تحركات فصائل “درع الفرات”، “ليكونوا أداة لتنفيذ مخرجات مؤتمر أستانة 6 ويصبح الاحتلال الروسي هو الضامن وصاحب الدعم الجوي، وفصائل الإجرام هي أداته على الأرض بإثبات مخطط التقسيم وبيع الثورة في أروقة مؤتمرات الخيانة”، بحسب البيان.

وأكد البيان أن “الروس محتلين حاربوا الدين وانتهكوا الحرمات وأذاقوا المسلمين الويلات من قصف وتشريد”، مضيفاً “فكيف بمن يُعينهم ويُقوي شوكتهم ويُكثر سوادهم، بل ويكون أداتهم لتنفيذ جرائمهم ومخططاتهم”، “فإنه منهم وحكمه حكمهم”.

وختمت الهيئة بيانها بتهديد الفصائل التي وقفت إلى جانب روسيا، وقالت “لتعلم فصائل الخيانة بجانب المحتل الروس أن إدلب ليست نزهة لهم، وإن آساد الجهاد والاستشهاد لهم بالمرصاد، فمن أراد أن تثكله أمه، وييتم اطفاله، وترمل امرأته، فليطأ بقدميه، والخبر ما ترون لا ما تسمعون”.