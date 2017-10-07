الائتلاف: روسيا تذرّعت بمحاربة الإرهاب للاعتداء على سوريا

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أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد رمضان، أن التدخل الروسي في سوريا منذ نهاية أيلول/ سبتمبر2015 كان يهدف لإحداث تغيير ديموغرافي لبسط السيطرة والنفوذ على أكبر مساحة ممكنة من البلاد، والثاني إنهاك المعارضة بشقيها السياسي والعسكري.

وأضاف رمضان في تصريحات لشبكة “جيرون”، أن “محاربة الإرهاب لم تكن سوى ذريعة للاعتداء على سوريا”، مشيراً إلى أن موسكو “لم تقدم دليل على مقتل شخصية قيادية واحدة من التنظيمات الإرهابية، بفعل ضرباتها الجوية”.

مؤكداً أن هذه الضربات حصدت مئات الأرواح من المدنيين، نتيجة قصف سلاح الجو التابع لموسكو، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام”. واعتبر أن “استراتيجية موسكو هي استثمار الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية، وهناك دلائل كثيرة على ذلك، منها استهداف الطيران الروسي لفصائل الجيش السوري الحر، خلال المعارك مع تنظيم داعش”.

وأشار رمضان إلى أن روسيا تستثمر الصراع في سوريا، للحصول على مكاسب في مناطق أخرى من العالم، وبالتالي “إعادة إنتاج الدولة العظمى”، معقباً: “على المدى الطويل، روسيا ستدفع ثمناً باهظاً، لما ارتكبته في سوريا؛ إذ إنها تحولت -بالنسبة إلى السوريين- إلى قوة احتلال”.

كما أكد أن المجتمع الدولي لن يسمح للروس بالاستفراد بسوريا طويلاً، مضيفاً أن “روسيا تدرك ذلك، لهذا فهي الآن تسعى للوصول إلى تسوية سريعة، وهي تدرك أنها لا تمتلك الكثير من الأوراق، لتدفع أطرافًا أخرى -كالأميركيين- إلى تقديم تنازلات كبيرة”.