قادة الجيش التركي يصلون الحدود مع سوريا

كلنا شركاء: رصد

وصل وفد عسكري تركي رفيع المستوى، اليوم السبت (7 تشرين الأول/أكتوبر)، برئاسة قائد الأركان التركية الفريق أول “خلوصي أكار”، إلى ولاية هطاي لتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن رئاسة الأركان أصدرت بياناً قالت فيه إن الوفد ضم إلى جانب “آكار”، كلاً من قائد القوات البرية الفريق أول “يشار غولار”، وقائد القوات الجوية الفريق أول “حسن كوجوك آق يوز”.

وعقد الوفد اجتماعاً مع قادة الوحدات في منطقة ريحانلي الحدودية لتقييم آخر التطورات، كما رافق الوفد في جولته، مستشار جهاز الاستخبارات التركية “هاكان فيدان”.

وكان قد رفع الجيش التركي اليوم السبت، وتيرة تحركاته العسكرية في المنطقة، في إطار استعداداته للانتشار في محافظة إدلب، بموجب اتفاق توصلت إليه الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) حول إنشاء منطقة “خفض توتر” في المحافظة (شمال غرب).