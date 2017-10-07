بالفيديو… (كاترين مزهر) تظهر لأول مرةٍ منذ اختفائها

إياس العمر: كلنا شركاء

نشرت الصفحات الموالية مساء اليوم السبت (7 تشرين الأول/أكتوبر)، تسجيلاً مصوراً للفتاة المختطفة (كاترين مزهر)، والتي أصبحت قضيتها الشغل الشاغل لأهالي محافظة السويداء، منذ اختفائها مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ومنذ اختفاء كاترين وحتى الآن تم إعدام ثلاثة أشخاص على خلفية القضية، بالإضافة لاختطاف (أنور كريدي) قائد ميلشيا (جمعية البستان) في السويداء من قبل ذوي الفتاة، وتوجيه تهم لـ (وفيق ناصر) بالضلوع في القضية.

وظهرت (كاترين مزهر) في التسجيل المصور وقالت إنها تعرفت على شاب من محافظة حمص يدعى (يحيى سليمان)، عن طريق برنامج (الواتساب)، وقد استمرت فترة التعارف خمسة أشهر قبل أن تتفق معه على الهروب من منزلها.

وأضافت أنها هربت من منزلها إلى في السويداء باتجاه كراجات دمشق، وقد استقبلها عشيقها (يحيى سليمان) وتوجهاا إلى بلدته في ريف حمص، ليتزوجا بعدها، مؤكدةً أن كل شيء قد تم بموافقتها.

العشيق المفترض (يحيى سليمان) قال إنه تعرف على كاترين لمدة خمسة أشهر، وخلال هذه الفترة أخبرها برغبته بالزواج منها، ولكنها لم ترد خوفاً من رفض أهلها، وبعدها تم الاتفاق على أن تهرب من منزلها باتجاه دمشق، ليأخذها معه إلى بلدته (برج الحجل) بريف حمص.

وأضاف أنه أخبر أهله بالقصة، وأن والده قرر أن يزوجهما خوفاً من المشاكل، مؤكداً أنهما تزوجا بحضور شهود.

وشبّه الناشط خالد القضماني التسجيل المصور بـ “الجزء الجديد من مسرحية (الشرطة في خدمة الشعب)، فالفتاة تحدثت خلال التسجيل أن العرس تم بعد هروبها من منزل أهلها بأربعة أيام، بينما تكلم العشيق (الوهمي) أن العرس تم بعد يومين فقط”.

وأضاف القضماني في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن العشيق هو من أقارب أحد المتهمين بعملية الخطف وهو (عماد سليمان/أبو خضر) رئيس مفرزة الأمن العسكري في السويداء، وأن الهدف من التسجيل هو التشويش على تبعات القضية والتي أكدت تورط (وفيق ناصر) قائد فرع الأمن العسكري بها، وتورط قائد ميلشيا (جمعية البستان) في فضيحة هي الأكبر من نوعها خلال السنوات السبع الماضية على مستوى محافظة السويداء.