حملةٌ تطالب بإيقاف قتل المدنيين في دير الزور

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أطلق ناشطون على موقع الحملات الأشهر في العالم (آفاز) نداءً لوقف المجازر بحق المدنيين في دير الزور، على يد النظام وحليفته روسيا، وطيران التحالف الدولي.

وأفاد القائمون على الحملة بأنّ الحملة موجهة إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، والهدف منها هو “وقف قتل المدنيين في دير الزور، بعد 1000 غارة عليها خلال 60 يوماً من الحملة العسكرية الروسية الداعمة لنظام الأسد، وقصف التحالف عليها، بمعدل غارة كل ساعة ونصف”.

وأكد القائمون على الحملة أن الغارات على دير الزور أسفرت عن “600 شهيد وأكثر ومئات الجرحى، 500 بيت مدمر بشكل كامل أو جزئي، 250 ألف نازح يهيمون في البراري”.

رابط التوقيع على الحملة:

معاً لإيقاف قتل المدنيين في دير الزور