مصرع قياديٍ بارزٍ للنظام شمال حماة

صفوان أحمد: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ مساء اليوم السبت (7 تشرين الأول/أكتوبر)، أحد أبرز قادة اللواء السابع والأربعون المدرع في قوات النظام، إثر استهدافه من قبل هيئة تحرير الشام في ريف حماة الشمالي.

وأفادت الصفحات الموالية، ومنها صفحة “سلمية الحدث”، بمقتل العميد الركن “شمعون سليمان” من مرتبات اللواء السابع والأربعون المدرع، وذلك في بلدة القاهرة في ريف حماة.

وأشار المصدر إلى أن العميد “سليمان” كان من كبار المشاركين في معارك وادي الضيف، وتسلم عدة مهام أهمها قائد كتيبة مقاتلة من مرتبات اللواء ٨٧ ميكا، ومن ثم أُرسل على رأس بعثة عسكرية إلى الحدود السورية – العراقية، ليعود ويشغل منصب قيادة كتيبة مهام خاصة – قسم عمليات اللواء ٤٧/د.

وأكد مصدر عسكري في هيئة تحرير الشام اليوم، تدمير سيارة (بيك آب) محملة بعناصر النظام بصاروخ (م.د) في قرية القاهرة بريف حماة الشمالي، في وقت سيطر فيه عناصر الهيئة على “تل أسود” شمال حماة بعد انسحاب قوات النظام منه.

كما أعطب عناصر الهيئة دبابة لقوات النظام بقذيفة هاون على جبهة الطليسية، وفجروا دبابة ثانية على جبهة “أم خزيم” بريف حماة الشمالي، إثر استهدافها بقذيفة مدفع 130، بعد يوم على تدمير دبابة بصاروخ (م.د) على جبهة “أم خزيم” بريف حماة الشمالي، وإعطاب أخرى عبر استهدافها بقذيفة “آر بي جي”، أثناء صد محاولة تقدم فاشلة لميليشيات النظام على قرية المشيرفة مساء أمس.