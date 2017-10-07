نجاة قياديٍ في (تحرير الشام) من محاولة اغتيالٍ غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نجا قيادي في هيئة تحرير الشام مساء يوم أمس الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر، من محاولة اغتيال على طريق الشيخ مسكين ـ نوى، غرب درعا.

وقال الناشط أحمد الديري إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة القيادي في الهيئة (أبو طارق جبهة) على طريق نوى ـ الشيخ مسكين، ما أدى إلى بتر قدميه على الفور.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء) أن المنطقة كانت قد شهدت عدداً من عمليات الاغتيال في الآونة الأخيرة، ومنها اغتيال (أحمد الحريري) القيادي في (جيش الثورة)، وذلك مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد متصل، نجا قيادي في (جيش الثورة) مساء اليوم السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، من محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي.

قال الناشط محمد الحريري لـ (كلنا شركاء)، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة (عدي الحشيش) القيادي في (جيش الثورة) مساء اليوم، بالمقربة من (مخيم زيزون) الذي يضم مئات العائلات النازحة.

وأضاف الحريري أن عملية التفجير لم تخلف أية أضرار بشرية، وانحصرت الخسائر بالماديات.