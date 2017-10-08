موالون: وزارة التموين انشغلت بالشاورما وتناست لهيب أسعار باقي المواد

خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء

انشغل الشارع الموالي للنظام خلال الأيام الماضية بقرارات حكومتهم التي أمرت بتخفيض أسعار الشاورما والفروج في الأسواق المحلية بعد موجة أسعار متضاربة في تلك المواد، أثارت غضب الأوساط الموالية، ما جعلت الحكومة تتدخل لتحديد الأسعار.

وجاءت قرارات حكومة النظام محدودة ومختصة بالشاورما والفروج، في حين تحلق أسعار باقي المواد عالياً بدون أي رقابة فعلية عليها، وسط تذمر من الموالين للوضع المعيشي المتردي في جميع نواحي الحياة.

ونشرت صفحة “شبكة سما الشرق الخدمية” الموالية منشوراً يُبرز تذمرها وتذمر الشارع الموالي من القرار، وجاء في تدوينتها: “استفاقت وزارة التموين على فرض أسعار رسمية على الشاورما والفروج بعد الترويج الهائل من صفحات الفيسبوك، فصبت الوزارة جام غضبها على المخالفين بعقوبات تصل إلى إغلاق المحل”.

وأضافت الصفحة الموالية “إن موجة تشديد الرقابة على محال الشاورما والوجبات الجاهزة يدفعنا للتساؤل: هل بات هم المواطن الوحيد هو شراء سندويشة شاورما.. وهل تتناسى الوزارة واقع الأسعار الجنونية التي أكلت الأخضر واليابس دون رقيب أو حسيب وكأنها تعمل بعين واحدة”.

وختمت الصفحة الموالية حديثها بسؤال مفتوح وجهته إلى الجهة الرقابية المسؤولة عن تحديد الأسعار ومراقبة الأسواق “جميل أن تشدد الرقابة على عدم الالتزام بمنتج معين ولكن هل يعقل أن تتجاهل باقي المواد والسلع في الأسواق؟”.

وعلّق “ديب ديب “على منشور الصفحة منتقداً قرارات “الحكومة”: “الشاورما هي الأساس بس رخصت بيرخص كلشي، علبة لبنة 400 غرام حقها 750 بس واثقين هي مصنوعة من الشاورما”.

وأضاف “ضيعان التعب يلي عم يقدمو الجيش السوري، تموين سوريا همن إملاء الجيوب، استغرب كيف بيحورو وبيوجهو الأنظار إلى أشياء لا تعني المواطن، أصحاب محلات الشاورما الكثير منهم لصوص، ليش ما في مخالفات بحقهم قبل وبعض الرخص لا تطبق ولا تحترم غير أنهم حرامية”.

ثم عادت ذات الصفحة لتنشر ما أسمتها رسائل من نبض الشارع تحدثت من خلالها عن تلاعب أصحاب محال الفروج والمطاعم بالقرار، حيث يلتزم أصحابها بالقرار خلال فترات معينة فيما تعود الأمور للانفلات خارج تلك الأوقات.

ونشرت الصفحة “العديد من محال الفروج المشوي والشاورما لا تتقيد بتسعيرة التموين، قبل الساعة 6 مساء سعر فروح المشوي 2200 وسعر الشاورما 2800، ومن بعد الساعة 6 مساء سعر فروج المشوي 2800 وسعر الشاورما 3800”.

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام في حالة من الانفلات الأمني الذي ينتج عنه انفلات في مختلف مناحي الحياة بسبب تدخل الميليشيات الموالية في مفاصل الحياة وعدم تجرأ “المسؤولين” على ضبط مخالفات تلك الميليشيات في مناطق يتحدث بها القوي أولاً وأخيراً.