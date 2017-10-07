إعادة تعيين (عبد الله قراعزة) قائداً لفرقة (أحرار نوى)

إياس العمر: كلنا شركاء

بعد عزله لأشهر، أعادت فرقة (أحرار نوى) اليوم السبت (7 تشرين الأول/أكتوبر) تعيين العميد (عبد الله القراعزة) قائداً لها، خلفاً للرائد (خالد طه) الذي تم عزله.

وأصدرت فرقة (أحرار نوى) مساء اليوم بياناً جاء فيه: “نحن قادة ألوية فرقة أحرار نوى”، “نعلن عن عزل الرائد خالد حسين طه من منصبه كقائد لفرقة أحرار نوى وإنهاء تكليفه من منصبة، وإعادة العميد المهندس عبد الله القراعزة كقائد لفرقة أحرار نوى”.

وأشارت الفرقة إلى أن قرارها جاء “نظراً لما آلت إليه الفرقة من تشرذم وتفرق، ولعدم تحقيق أي تقدم في معاركها ضد تنظيم داعش في حوض اليرموك رغم توفر كل المقومات لهذا الغرض، والتصرف الفردي والغير مسؤول لمقدرات الفرقة من قبل الرائد خالد حسن طه، ولدقة هذه المرحلة من تاريخ ثورتنا المباركة”.