قيادي في (الوطني الكردي) لـ (كلنا شركاء): من حقنا مواجهة وفضح ممارسات (ب ي د)

سامية لاوند: كلنا شركاء

أصدر المجلس الوطني الكردي امس السبت (7تشرين الأول/أكتوبر) بياناً عقب اجتماعه الذي جرى في مدينة القامشلي، أكد فيه على “أهمية الانفتاح على جميع أطر ومنصات المعارضة السورية والأطراف الدولية ذات الشأن، وإيصال رؤية المجلس لها”.

وأبدى المجتمعون “اهتماماً بالدور الروسي في العملية السياسية ومساعيه في إيجاد بوادر حقيقية تمهد الطريق أمام مفاوضات سورية جادة على أساس قرار مجلس الامن 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة، للوصول إلى حل سياسي يؤمن الاستقرار في سوريا، والذي يراه المجلس بأن تكون دولة اتحادية قادرة على إعادة اللحمة الوطنية على أسس ديمقراطية عادلة وهو ما نقله الوفد للجانب الروسي”.

كما أدان المجلس “واستنكر بشدة استمرار إدارة (pyd) احتجاز قيادات ونشطاء المجلس الوطني الكردي في معتقلاتها بقوة السلاح، وطالب القوى الدولية وأنصار حقوق الإنسان والقوى الكردستانية لرفع صوتها والتدخل بغية الإفراج عنهم”.

وقرر المجلس خلال الاجتماع “مواجهة هذه الممارسات التي تبغي الهيمنة بالقوة على المجلس الوطني الكردي بالوسائل السياسية والقانونية عبر القيام بنشاطات وفعاليات جماهيرية من أجل ذلك”.

وفي هذا السياق دعا المجلس حزب (pyd) إلى “الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من قيادات وكوادر المجلس الوطني من سجونه وطي ملف الاعتقالات العشوائية السيئ الصيت، ومراجعة سياساته التي تزيد الشرخ والتفرقة في العلاقات السياسية، والتي هي موضع استهجان من قبل الشارع الكردي والعودة إلى الاتفاقات السابقة بين المجلس الوطني و(tev-dem) حرصاً على وحدة الصف الكردي”.

ومن جهته، قال عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي “فادي مرعي”، إن “ممارسات (pyd) منذ انطلاق الثورة السورية وحتى الآن لا تلبي تطلعات الشعب الكردي ولا تخدم قضيته”.

وأردف “إن جميع الأعمال والممارسات من اعتقالات وفرض المنهاج والتهجير وفرض الأتاوات وملاحقة الشباب الورد جميعاً لا تخدم قضية الشعب الكردي”.

وأكد “مرعي” أنه “من حق المجلس الوطني الكردي مواجهة وفضح هذه الممارسات وبالطرق السلمية، من خلال مناشدة منظمات حقوق الإنسان ومطالبة الجهات الكردستانية والخروج في المظاهرات والاعتصامات السلمية بالضغط عليها لمراجعة سياستها الخاطئة، والتي يتبين فشلها يوماً بعد يوم، والعودة إلى الاتفاقيات السابقة وتطبيقها بشكل جدي وعملي شريطة الشراكة الحقيقة دون الهيمنة والتفرد”.

وأشار إلى أن “الظروف التي تمر بها المنطقة الكردية تتطلب وحدة الصف الكردي وتكاتف جميع الحركات السياسية، والاستفادة من تجربة إقليم كوردستان والقرار التاريخي في ٢٥/٩/٢٠١٧ بإجراء الاستفتاء بقرار من أغلبية الأحزاب الكردية؛ كذلك المرحلة في غربي كوردستان تتطلب توحيد كافة الحركات السياسية ووضع مصلحة الشعب الكردي فوق جميع المصالح”.

كما أكد القيادي في المجلس الكردي أن “بيان المجلس الوطني الكردي والذي ذكر فيه مواجهة ممارسات (pyd) لا يعني المواجهة بالقوة والسلاح، لأن النظام يسعى لهذه المواجهة في الشارع الكردي بكل الوسائل”.

وبحسب “فادي مرعي” فإن “المواجهة التي ذكرها المجلس الوطني الكردي هي فضح ممارساتهم والقيام بالنشاطات والاعتصامات السلمية، ومطالبة منظمات حقوق الانسان والجهات الكردستانية بالضغط على (pyd) من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين وفتح مكاتب المجلس الوطني الكردي، وإلغاء التجنيد الإجباري وغيرها من فرض المنهاج والأتاوات، والعودة إلى الاتفاقيات السابقة والتي يسعى دائماً المجلس الوطني الكردي إلى تحقيقها، لأنها الطريق الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الكردي”.