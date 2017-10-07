الوحدات الكردية في عفرين تستعد لإطلاق سراح عشرات المعتقلين

زياد عدوان: كلنا شركاء

تستعد الوحدات الكردية في مدينة عفرين لإطلاق سراح عددٍ من المعتقلين لديها يوم الأحد 8 تشرين الأول/أكتوبر، ضمن مبادرةٍ إنسانيةٍ أطلقها فصيل “جيش الثوار” التابع لقوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت مصادر إعلام مقربة من الإدارة الذاتية في شمال حلب أن الإدارة الذاتية في مدينة عفرين ستقوم بإطلاق سراح عدد من المعتقلين بعد مبادرة بمساعي القائد العام لجيش الثوار والمجلس العسكري في بلدة تلرفعت، وقوات الآسايش في مدينة عفرين، فيما سيتم الإفراج عن المعتقلين دون مقابل وكبادرة حسن نية من الإدارة الذاتية في مدينة عفرين.

وتواصلت (كلنا شركاء) مع القيادي في جيش الثوار “عبد القادر شراد” (أبو غياث)، والذي تحدث عن نبيتهم بإطلاق سراح نحو 45 شخصاً بين مدني وعسكري، يوم الأحد.

وأكد “شراد” لـ (كلنا شركاء) أنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين مع مرور الأيام.

وشهدت الأيام الماضية إطلاق سراح ثمانية من عناصر جيش الإسلام الذين وصلوا إلى ريف حلب الشمالي بعد إطلاق سراحهم من قبل الوحدات الكردية التي اعتقلتهم في شهر آذار الماضي.

كما أطلقت الإدارة الذاتية في مدينة عفرين خلال العام الحالي سراح العديد من المدنيين والعسكريين الذين تم الإفراج عنهم بعد وساطة من قبل فصيل “جيش الثوار” التابع لقوات سوريا الديمقراطية.