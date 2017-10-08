نمرود سليمان: المعارضة أفضل من قادتها

نمرود سليمان: كلنا شركاء

نعم المعارضة أفضل من قادتها لأن الأولى تعيش في مناخات سياسية وفكرية واجتماعية شعبية مختلفة تماما عن تلك التي تيعيشها قادتها وبشكل خاص القسم الخارجي منها ، هي تحس بنبض الشارع الشعبي وتشعر بآلامه ومعاناته وتفهم طريقة تفكيره وكيفية إيجاد الحلول لمشاكله العالقة ، كما انها تدفع أثمانا باهظة لحراكها الثوري ، بينما قادة المعارضة لا يحسون إلا بالمعادلات السياسة ويفكرون بكيفية تسخيرها من اجل السلطة .

لا نلوم قادة المعارضة الذين يعيشون خارج الوطن ، لأن الخيار ليس خيارهم بل اجبروا على ذلك ، لكننا نتحدث عن المناخات والأجواء السياسية التي يعيشونها ، فهم اسرى للسياسة الإقليمية والدولية البعيدة عن هموم ومشاعر الشعب ، لأن الظرف السياسي يتطلب منهم التواصل مع مختلف السياسات كي تتقاطع مصالحهم مع مصالح تلك الدول ، وذلك من اجل الدعم السياسي والمالي واللوجستي ، ولكن يجب ان يعي هؤلاء بأن الدول الداعمة ليست جمعيات خيرية بل تسعى لتنفيذ اجندتها ، احيانا تتقاطع مصالح الدول الداعمة مع مصالح المعارضة كما حدث في العراق في 2003 وإيران 1979 وأحيانا تختلف أولويات الدول الداعمة مع أولويات المعارضة كما يحدث الان للمعارضة السورية ، ونتيجة للحالة السورية حدث ويحدث تناقض بين جسم المعارضة وقادتها مما يؤدي الى انشقاقات شاقولية أفقية بين جسم المعارضة وقادتها ، وهذه لا يستفيد منه إلا الخصم.

إذا قمنا بإسقاط هذا الواقع على المعارضة السورية لرأينا مايلي:

١- في بداية الثورة كان هناك حراك شعبي أفقي شاقولي داعما للتغير في سورية وأصبح له داعم إقليمي دولي كبيرين.

٢- المعارضة السورية بأغلبها لم تخرج من رحم الثورة السورية بل زرعت فيه دون ان ننسى كان بين المعارضة اخوة كثيرون كانوا معارضين للنظام قبل الثورة بعشرات السنين واعتقل اغلبهم لسنوات كثيرة ، ولكن زمام الأمور لم تكن بايديهم بل ابعدوا.

٣- كان التأييد والدعم هائلا للمعارضة ، ولكن اختلاف المصالح والأولويات بين الدول الداعم أدت الى تشرذم المعارضة.

٤- نعم أراد النظام والدول المجاورة والمؤيدة عسكرة الثورة ، ولكن لو كان هناك مشروع سياسي كامل وشامل للمعارضة يوافق عيه الشعب لما نجح أولئك الذين أرادوا العسكرة.

٥- ان عسكرة الثورة من جهة وعدم وجود برنامج شامل من جهة اخرى أديا الى فراغ كبير تم ملئه من قبل الدول الداعمة للارهاب ونجحت.

ان هذه العوامل وغيرها أدت الى تغير الاولويات لكل الدول الداعمة للمعارضة وأصبحت مكافحة الاٍرهاب من الجميع الإقليمي والدولي هي الأساس.

علينا كسوريين معارضة وموالاة ان نخوض معركة سياسة قادمة بعد ان خسرنا وطننا وشعبنا بمعركة عسكرية طحنت الجميع وأصبحت ارضنا وسماؤنا مستباحاتين.

لنجعل من مؤتمر رياض2 القادم ساحة مباراة سياسية نتنافس من خلالها في خدمة شعبنا ووطننا.

المعارضة السورية بمختلف تسمياتها أمامها امتحان صعب ، إما الاتفاق وإما الانتحار ولا خيار اخر لنجعل من رياض2 صخرة نكسر عليها كل خلافاتنا ونتفق على شعار واحد كيف ننقذ شعبنا ونأخذ حقوقه ونحاسب من اجرموا بحقه.