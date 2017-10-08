(تحرير الشام) تسيطر على معقل شبيحة (أبو دالي) في ريف إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

سيطرت هيئة تحرير الشّام صباح اليوم الأحد، على قرية أبو دالي في ريف إدلب الشرقي، آخر معاقل نظام بشار الأسد وشبيحته بعد أيام من محاصرتها واستهدافها بالأسلحة الثقيلة وصواريخ الغراد.

وكانت هيئة تحرير الشام قد بدأت معركة السّيطرة على قرية أبو دالي والقرى القريبة منها في الرّيف الشّمالي الشّرقي، قبل ثلاثة أيام، وسيطرت فيها على قرية المشيرفة وأم تريكة وتل الأسود أمس، ومزارع أخرى قريبة منها.

وتكبدت قوات النظام والشبيحة الموالين له خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث قُتل العديد من العناصر من أبناء العشائر الموالية للنظام، واغتنمت (الهيئة) الكثير من العتاد ومنها سيارات مزوّدة بالأسلحة ثقيلة الرشاشة وآليات.

وتخضع قرية أبو دالي لسيطرة العشائر الموالية للنظام من قبيلة “بني عز” وقبيلة “الموالي”، وكانت تعتبر المنفذ الثاني بعد منفذ قلعة المضيق، وكانت تعبر منها جميع البضائع والمحروقات، وكانت تتقاضى العشائر مبالغ طائلة جداً لقاء حماة هذه البضائع.

يذكر بأن قرية أبو دالي آخر قرية تقع تحت سيطرة النظام في محافظة إدلب عموماً، عدا كفريا والفوعة الخاضعتان لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران، وكانت تسيطر على (أبو دالي) عناصر شبيحة من العشائر الموالية لنظام بشار الأسد، وتتبع عضو مجلس الشعب “أحمد درويش” والذي يتمتع بعلاقات واسعة مع الرّوس ومع النظام، وله نفوذ كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام الأسد.

وفي المقابل، شنت الطائرات الحربية التابعة للنظام اليوم عشرات الغارات الجوية على قرية الخوين وقرية أبو عمر وقرية المشيرفة والمناطق الأخرى القريبة واستخدمت القنابل العنقودية والفوسفورية، وكما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على هذه المناطق.