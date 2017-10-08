6 سنواتٍ على رحيل (التمو)… تيار المستقبل الكردي يحيي ذكرى اغتيال (مشعل الحرية)

سامية لاوند: كلنا شركاء

أحيى تيار المستقبل الكردي في سوريا، يوم أمس السبت، الذكرى السادسة لاغتيال قائده مشعل التمو، في مسقط رأسه قرية الجنازية التابعة لمدينة الدرباسية بريف الحسكة، بحضور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة والكتاب والشعراء والمرأة.

وكان “مشعل تمو” قد أسس عام 2005 حزب تيار المستقبل، ليعتقله نظام بشار الأسد عام 2008 ويحاكمه لثلاث سنوات على خلفية نشاطه السياسي، وتم إطلاق سراحه عام 2011 لتخفيف وطأة حركة الاحتجاجات العنيفة في المناطق الكردية بسوريا، وفي الشابع من تشرين الأول/أكتوبر اغتيل من قبل مسلحين ووُجهت الاتهامات حينها للنظام، وكانت حادثة اغتياله سبباً لانفجار احتجاجاتٍ في الكثير من المناطق.

“نارين متيني” رئيسة مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي، قالت “في هذا اليوم الحزين نشعل الشمعة السادسة لإحياء الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد مشعل الحرية، ونقول بأن مشعل التمو ما زال حياً في ضمير الحياة والحرية، والذي سطّر اسمه بأحرف من النور في ذاكرة الكرد وتاريخ كوردستان”.

وأضافت “نارين متيني” في سياق متصل لـ (كلنا شركاء): لقد استشهد مشعل التمو لأجل مبادئه الثابتة ومواقفه الصائبة وكلمته الثورية، أشعل مشعل التمو ثورة الكرامة والحرية لأجل تحرير الشعب الكردي والسوري من استبداد وطغيان نظام البعث الفاشي والشوفيني، وحل الأزمة السورية لحل القضية القومية الكردية عن طريق حل القضية الوطنية السورية.

وأردفت القيادية الكردية القول في معرض حديثها “لقد ترك مشعل التمو رسالة لأبناء شعبه ألا وهي ضرورة خصوصية كردستان سوريا، واستقلالية القرار الكردي السوري، وحماية الأمن القومي الوردي”، وتابعت “كما ترك رسالته لشعبه الكردي الحر لكي يحقق الحرية من حيث توحيد الصف الكردي وتأسيس رؤية كردية مشتركة لأجل تأمين موقع وحقوق الكرد في سوريا المستقبل”.

وأكدت “نارين متيني” بمناسبة استفتاء كردستان “وبمناسبة استفتاء استقلال كوردستان الجنوبية نوجه رسالة تهنئة إلى إقليم كردستان للقيادة السياسية الكردية الحكيمة برئاسة (كاك مسعود بارزاني) على استفتاء استقلال كردستان، كما نبارك الشعب الكردي الذي تحمل الصعاب والويلات من النظام البعثي السابق، كما نحيي البيشمركة الأبطال لأجل تضحياتهم الجبارة في حماية إقليم كردستان، كما نقف ضد كافة التصاريح الإقليمية والدولية ضد إقليم كردستان، لذا نقول لهم بأن الشعب الكردي الحر سوف يحقق الحرية ليس في كوردستان الجنوبية فحسب إنما في كافة أجزاء كوردستان”.

واختتمت “نارين متيني” تصريحها لـ (كلنا شركاء) بالقول “وبهذه المناسبة الأليمة نعزي الشعب الكردي عامة، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لأجل رحيل (مام جللال طالباني) إلى دار الخلود، ونقول إن (مام جلال طالباني) شخصية كاريزمية تاريخية سطر ملاحم بطولاته في تاريخ الكرد وكردستان، فإلى روحه الطاهرة الرحمة والغفران وإلى ذويه وأهله الصبر والسلوان”.

في السياق أيضاً أحييت منظمة تيار المستقبل الكردي الذكرى السنوية السادسة لاغتيال القائد الشهيد مشعل التمو في مدينة ايسن الالمانية يوم أمس السبت، بحضور ومشاركة العديد من الاحزاب والمنظمات الكردية والكردستانية والسورية والكتاب والمثقفين والفنانين وجمع من الجالية الكردية في المنطقة.