بالفيديو… وفدٌ عسكريٌّ تركيٌّ يدخل الأراضي السورية

زيد المحمود: كلنا شركاء

دخل صباح اليوم الأحد، وفدٌ عسكريٌ تركيٌ إلى الأراضي السورية، عبر معبر أطمة (غير الرسمي) في ريف إدلب الشمالي.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن الوفد كان عبارة عن ثلاثة سيارات عسكرية تركية وتوجه إلى مدينة دارة عزة القريبة.

وتداول ناشطون أنباء عن نية الوفد التركي عقد اجتماعٍ مع الفصائل العسكرية وبينها هيئة “تحرير الشام” لدراسة نقاط انتشار الجيش التركي في ريفي إدلب الشمالي وحلب الغربي.

كما تداول ناشطون شريطاً مصوراً يوثق لحظة دخول الوفد التركي إلى الأراضي السورية ترافقه سيارات عسكرية تتبع هيئة تحرير الشام، وأوضح مراسلنا أن عناصر من الهيئة كانت ترافق الوفد التركي بالإضافة إلى عناصر من فصائل أخرى.

وكانت وكالة الأناضول التركية أفادت بالأمس بوصول وفد عسكري تركي على رأسه كبار القادة العسكريين إلى ولاية هاتاي جنوبي تركيا، في زيارة تفقدية للوحدات العسكرية التي وصلت إلى الحدود مع سوريا حديثًا، ضم كلًا من قائد الأركان، خلوصي آكار، وقائد القوات البرية، الفريق أول يشار غولار، وقائد القوات الجوية، الفريق أول حسن كوجوك آق يوز، ومستشار جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان.

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