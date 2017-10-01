جاويش أوغلو: مراقبون من روسيا وإيران سيتواجدون في إدلب

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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنّ هدف بلاده من نشر قوات في محافظة إدلب، يتمثل في “وقف الاشتباكات تماما والتمهيد للمرحلة السياسية في البلاد”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير للصحفيين بولاية أفيون قره حصار، على هامش اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا.

وأشارت وكالة الأناضول التركية أن الوزير رد على سؤال يتعلق بالوضع الأمني للجنود الأتراك في إدلب، مبيّناً أن المنطقة ستشهد وجود مراقبين من روسيا وإيران، وكذلك أتراك داخل إدلب.

وعن مهمة هؤلاء المراقبين قال جاويش “ستكون لمنع حدوث انتهاكات، والتحقق من مرتكبيها”.

وفي رده على سؤال حول توقيت دخول الجيش التركي إدلب، أكد أنّ “الاستخبارات والوحدات العسكرية التركية تقيم الأوضاع على الأرض، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ الخطوات المقبلة”.

وأوضح أنه بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون في اتصال هاتفي يوم السبت، التطورات شمالي العراق وإدلب السورية.

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