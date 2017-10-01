الإمارات: ترحيل 70 أسرة من درعا خلال يومين

إياس العمر: كلنا شركاء

قامت السلطات الإماراتية بتسفير عشرات الأسر السورية خلال اليومين الماضيين، حيث تجاوز عدد الأسر التي طلبت منها سلطات الإمارات مغادرة البلد من محافظة درعا نحو 70 أسرة، ويعتبر هذا العدد الأكبر من نوعه خلال السنوات الماضية.

الناشط سامر الحريري قال لـ (كلنا شركاء) إن أكثر من 70 أسرة من محافظة درعا تم تسفيرها من دولة الإمارات خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إبلاغ السلطات الإماراتية لهذه الأسر بأنه غير مرغوب بهم على الأراضي الإمارتية ويجب عليهم مغادرتها خلال 24 ساعة من إبلاغهم.

وأضاف أن نصيب بلدة (الغارية الغربية) بريف درعا الشرقي من الأسر المرحّلة كان قرابة الـ 50 عائلة، ومنها أسر ثلاثة من رجال الأعمال في (أبو ظبي)، وأكد أن جميع الأسر التي وصلتها بلاغات الترحيل لا علاقة له بما يجري في سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح الحريري أن الأسر الميسورة توجهت إلى الدول المجاورة لسوريا، فيما عادت باقي الأسر إلى سوريا، لافتاً أن عمليات الترحيل هذه سيكون لها تأثير كارثي على الأهالي في درعا، كون معظم أهالي المحافظة يعتمدون في دخلهم على أبنائهم المغتربين في دول الخليج العربي.