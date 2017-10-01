(داعش) يرتكب مجزرةً بنحو 70 عنصراً للنظام في الميادين والسخنة

سعيد جودت: كلنا شركاء

بثّ تنظيم “داعش” اليوم الأحد، صوراً لعشرات الجثث التي قال إنها لعناصر قوات النظام القتلى خلال محاولتهم الهجوم أمس في مدينة الميادين بريف دير الزور، وصوراً أخرى لقتلى في محيط مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وقال ناشطو شبكة “ديري نيوز”، التي يديرها ناشطون من دير الزور، إن هجمات النظام بالأمس على مدينة الميادين تسببت له بخسائر بشرية فادحة، حيث وصل عدد قتلاه إلى نحو 70 قتيلاً من عناصر قوات بشار الأسد والميليشيات التابعة لها.

في المقابل، أكد ناشطو الشبكة سيطرة قوات النظام على منطقة “ماكف الغنم” في المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة الميادين، خلال الهجوم ذاته.

من جانبه، بث الحرس الثوري الإيراني شريطاً مصوراً لعناصره داخل كتيبة المدفعية المجاورة لمدينة الميادين، وتضمن الشريط صوراً جوية للمدينة التي تُعدّ من أهم معاقل (داعش) في دير الزور.

في الأثناء، طالت غارات الطيران الروسي منازل المدنيين في كل من الميادين وبلدة الجلاء قرب مدينة البوكمال وأيضاً مدينة القورية التي استهدفها (الحربي الروسي) بخمس غارات على الأقل، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا مدنيين جراء هذه الغارات.

على صعيدٍ آخر، أعلن تنظيم “داعش” عن تقدم مقاتليه إلى مواقع جديدة يسيطر عليها النظام في محيط مدينة السخنة في أقصى ريف حمص الشرقي، وبث التنظيم صوراً للموقع ولبعض قتلى النظام وأيضاً ذخائر وأسلحة استولى عليها من قوات النظام في المنطقة.