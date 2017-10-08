مصرع أربعةٍ من شبيحة الفرقة الرابعة بمعارك غرب دمشق

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت موالون للنظام في ريف دمشق أربعة من مقاتلي ميليشيات الشبيحة ممن لقوا مصرعهم

أمس السبت في محيط بلدة (بيت جن) غرب العاصمة، حيث تحاول قوات النظام والميليشيات الموالية التقدم هناك.

وقال الناشط قاسم الخطيب لـ (كلنا شركاء) إن ثلاثة من مقاتلي الفرقة الرابعة في قوات النظام لقوا مصرعهم يوم أمس السبت (7 تشرين الأول/أكتوبر)، على جبهة تل (الضبع) الرابط بين بلدات بيت دن ـ كفر المير، والقتلى هم “محمد سبيناتي وغدير صبيح وأحمد محاميد”.

وأضاف أن مقاتلاً رابعاً من الميلشيات الموالية للنظام لقي مصرعه وهو (فداء صقر)، بينما أًصيب العشرات من عناصر النظام والميلشيات خلال الاشتباكات.

واستمرت محاولات قوات النظام للأسبوع الثاني على التوالي لاقتحام البلدات المحررة في جبل الشيخ، بالتزامن مع غطاء ناري غير مسبوق من قبل قوات النظام، بحسب الخطيب، الذي قال إن معدل البراميل المتفجرة والألغام البحرية التي تلقيها مروحيات النظام على البلدات المحررة يصل إلى 45 برميلاً ولغماً يومياً.

وتمكنت كتائب الثوار تمكنت من التصدي لجميع محاولات النظام، والتي يقودها العميد بقوات النظام (زهير الأسد) بالإضافة لقائد فرع الأمن العسكري في (سعسع) العميد (أسامة زهر الدين).