(قسد) تقصف دارة عزة أثناء تواجد الوفد التركي

زيد المحمود: كلنا شركاء

استهدفت الميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) المتمركزة في منطقة عفرين بريف حلب، بقذائف المدفعية محيط مدينة دارة عزة المجاورة، أثناء وجود وفدٍ عسكريٍّ تركيٍّ في المنطقة.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في ريف حلب الغربي أن الوفد كان يستطلع نقاط التماس مع الميليشيات التابعة لـ (قسد) تزامناً مع قصفٍ للأخيرة على مناطق متفرقة هناك، دون أن تتسبب القذائف بوقوع أيّ إصابات.

في السياق، أفاد مراسلنا أن الوفد الذي كان وصل صباح اليوم إلى مدينة دارة عزة برفقة عناصر من هيئة تحرير الشام، غادر المدينة عائداً إلى بلدة أطمة على الشريط الحدودي التركي، ورجح مراسلنا أن الوفد سيعود إلى تركيا عبر معبر أطمة الذي دخل منه.

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