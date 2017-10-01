اختلطت الأرزاق بالأشلاء… طيران النظام يرتكب مجزرةً في سوق معرة النعمان

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

ارتكب طيران النظام الحربي، عصر اليوم الأحد، مجزرة مروّعة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، راح ضحيتها عشرة مدنيين على الأقل.

واستهدف طيران النظام الحربي السوق الشعبي وسط المدينة بغارتين جويتين مستخدماً قنابل فراغية شديدة التدمير، وتسببت الغارات بمقتل 10 مدنيين على الفور في حصيلة أولية، كما تسببت بإصابة العشرات منهم، واحترقت العديد من الآليات في المكان، وكما تسببت الغارات باحتراق عدة محلات.

وعرف من الضّحايا (محمود زهير الحلب، ونضال الدياب، ولؤي الدودي، وعبد الحميد الغريب، وجميل تناري، ومحمود حركاوي، ومحمد حسين طعمة، وزكريا البش، وطفل مجهول الهوية) وكانت بعض الجثث عبارة عن أشلاء تم تجميعها من الشارع الرئيسي للمدينة ولم يتم التعرف على أصحابها.

ونقلت فرق الدفاع المدني والإسعاف المصابين من المكان الذي تم استهدافه إلى المشافي التي أحالت العديد من الحالات إلى تركيا، بسبب خطورة الإصابات.

وقال الناشط الإعلامي” أحمد الجربان” لـ “كلنا شركاء” إن الغارات تسببت بمقتل أعدادٍ كبيرة من الباعة ومن المدنيين، ونشوب حرائق كبيرة في المحلات التجارية والآليات التي كانت في السوق.

ويعتبر هذه الشارع من أكثر المناطق ازدحاماً في مدينة معرة النعمان، وهذه المنطقة هي عقدة المواصلات في المدينة، وتجتمع فيها أهم المحلات التجارية، بحسب “الجربان”.

تأتي هذه الغارات بالتزامن مع دخول الجيش التركي لأطراف محافظة ادلب الشّمالية، ونيته الانتشار في عمق مناطق في محافظة إدلب، وبعد يوم من مجزرة مماثلة في مدينة خان شيخون، حيث استهدف الطيران الحربي حياً سكنياً وسط المدينة بغارات جوية، وسبقها مقتل مدنيين أيضاً بغارة جوية في مدينة خان شيخون.

وتابع “الجربان”: المدنيّون هم الحلقة الأضعف في هذا الصّراع في سوريا، وهم هدف واضح وجاهز في أي وقت لطيران نظام بشار الأسد وطيران الروس في أي وقت يشاؤون، على مدى سنوات، الحجّة جاهزة في كل مرة ولا تحتاج إلى برهان، محاولة القضاء على الإرهابيين، كما تقول روسيا ونظام الأسد.