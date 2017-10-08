90 ألف عائلة في الغوطة ترزح تحت وطأة الحصار

بلال خربوطلي: كلنا شركاء

تتفاقم ازمة الحصار المفروض على الغوطة الشرقية يوما بعد يوم مع استمرار نظام بشار الاسد بإغلاق طريق مخيم الوافدين منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، حين أغلق الأخير الطريق التجاري الوحيد بشكل كامل، الأمر الذي أدى لارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية والاساسية وفقدان أنواع عديدة منها من الأسواق، ما يعني حرمان 90 ألف عائلة تقطن غوطة دمشق من أدنى متطلبات الحياة.

أسعار هذه المواد تعدى سعرها عشرة أضعاف عما هي عليه في مناطق سيطرة النظام حيث وصل سعر ربطة الخبز إلى 1400 ليرة، وكيلو الأرز إلى 2400 ليرة، والسكر إلى 4300 ليرة، أما زيت القلي وزيت الطعام فيبلغ سعر الليتر الواحد منه ثمانية آلاف ليرة إن وجد.

في سوق الأدوية والمستلزمات الطبية ايضاً ينحدر الأمر نحو الأسوأ نظراً لنفاد أنواع عديدة من الادوية الأساسية المطلوبة كأدوية الضغط والسكري والأطفال وأدوية الأمراض المزمنة، وبدأت عبوات السيروم ومستلزمات الإسعافات الأولية بالنفاد أيضاً من المشافي الميدانية.

ذات الامر بالنسبة لسوق الوقود والمحروقات بعد ان وصل سعر الليتر الواحد للبنزين إلى 700 ليرة وسعر ليتر المازوت 3700 ليرة، وكيلو الحطب الواحد بـ 300 ليرة سورية.

هذه الازمة اشعلت فتيل الشارع وسط غضب شعبي متصاعد مطالبين المعنيين في الغوطة الشرقية التدخل لحل احتكار بعض السلع من قبل التجار، كما طالبت الفصائل الموقعة مع الضامن الروسي في الغوطة الشرقية بالضغط تجاه فتح الممرات وادخال البضائع وفك الحصار خاصة أن هذا البند كانت روسيا قد ضمنته بهذه الاتفاقات.

ونظراً لهذه الظروف الصعبة والقاهرة التي تمر بها الغوطة الشرقية وبعد سلسلة من الاجتماعات الأخيرة بين مجلس محافظة ريف دمشق من جهة والمؤسسات الإغاثية وأصحاب الأفران والمجالس المحلية من جهة اخرى وضعت خطة تدخل سريع بعدة بنود أهمها:

1- التدخل الاقتصادي عبر الأفران بتوحيد سعر ربطة الخبز و الغاء التنافسية في مادة الخبز و تخفيض السعر تدريجيا من خلال مخزون برنامج الأمن الغذائي .

2- التدخل الإيجابي عبر بيع الطحين بسعر مدعوم للأهالي عبر المجالس من خلال البطاقة التموينية من المخزون الموجود لدى المجالس الخمسة التي زرعت القمح .

3- البدء ببيع المواد الغذائية الخاصة بمشروع دعم الاستقرار بدايةً بالزيت تليه بقية المواد حسب موافقات البرنامج .

4- التواصل مع الحكومة و جميع البرامج الداعمة لزيادة مقدار الدعم في مجال الأمن الغذائي و تقديم مشاريع الإنتاج الحيواني و الزراعي .

5- التنسيق و التعاون مع المنظمات الإغاثية و إدارات و هيئات التنسيق لتأمين ربطات الخبز أو الطحين مجانًا للفئات المستضعفة و العوائل الأشد فقرا.

كما خرجت الاجتماعات بمطالب للهيئات الدولية ذات الصلة بالضغط على نظام بشار الأسد وداعميه لفك هذا الحصار الجائر الذي يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى.