قوات النظام تُعلن تطويق (داعش) في مدينة الميادين

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الأحد (8 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على بلدة مراط الفوقا في ريف دير الزور، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، وتطويق عناصر التنظيم في مدينة الميادين جنوب دير الزور.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع “القوات الرديفة والحليفة” واصلت تقدمها على عدة اتجاهات ومحاور في مدينة دير الزور وريفها، وسيطرت على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات.

وأشار المصدر إلى أن قوات النظام سيطرت أيضاً على أجزاء كبيرة من قرية حطلة تحتاني وتابعت تقدمها باتجاه منطقة جسر السياسية في الجهة الشرقية من نهر الفرات، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأكد المصدر العسكري أن قوات النظم بالتعاون مع “القوات الرديفة والحليفة طوقت إرهابيي تنظيم داعش في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي وقضت على أعداد كبيرة منهم”، بحسب “سانا”.

وكانت قوات النظام قد سيطرت أمس على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب جنوب غرب مدينة الميادين.

وأكدت صفحة “فرات بوست” أن تنظيم “داعش” استعاد السيطرة على “ماكف الغنم” في الميادين بعد شنه هجوماً عنيفاً مساء يوم أمس، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر قوات النظام والميليشيات التابعة له.