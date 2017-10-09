إنفوجرافيك: إحداها خلّفت 70 مليون قتيل.. هذه أشدّ حروب التاريخ

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لم تتوقف على مر العصور الصراعات بين قوى الخير والشر، لكن العديد من الأحداث العالمية التي شهدت قسوةً ودماراً، خلفت الآلاف والملايين من القتلى والمصابين، في حروب وُصفت بأنها الأكثر دموية.

التاريخ الإنساني شهد أيضاً حروباً قاسية أودت بخسائر بشرية لا يمكن تعويضها، وخسائر مادية عانت بعدها شعوبٌ عقوداً طويلة كي تستفيق مما خلفته الحرب، وشعوب أخرى لم تستطع أن تعوض خسائر الحروب المهولة، التي اندلعت لأسباب سياسية أو دينية أو وطنية أو أهلية أو طائفية.

في الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وقعت معركة “سوم” التي اعتُبرت واحدة من أشد المعارك دموية؛ إذ قُتل فيها أكثر من مليون شخص. واستمرت المعركة خمسة أشهر ودارت بين الجيشين الإنجليزي والفرنسي من جانب والألمان من جانب آخر على جبهة بطول 15 ميلاً.

وشهدت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) قتالاً ضروساً أودى بحياة نحو 70 مليون قتيل بين عسكريين ومدنيين.

كما شهد تاريخ الصراعات البشرية معارك أخرى رصدها فريق الملتيميديا بـ”الخليج أونلاين” في هذا الإنفوجرافيك الذي يعرض الأكثر دموية منها في التاريخ.