بالأسماء والصور… قوات النظام تنعى 8 عناصر قُتلوا في (أبو دالي)

زيد المحمود: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم الأحد (8 تشرين الأول/أكتوبر)، ثمانية عناصر من قوات النظام وميليشياته، قُتلوا أمس خلال المواجهات مع هيئة تحرير الشام في بلدة أبو دالي جنوب إدلب.

وأفادت صفحة “بطولات الجيش السوري” الموالية، بمقتل 7 عناصر من قوات النظام أمس، “أثناء أداء واجبهم الوطني بتطهير منطقة أبو دالي بريف حماة من دنس الإرهاب التكفيري”.

والقتلى هم:

الملازم يوسف باسل جمعة /اللاذقية-جبلة-بشراغي

مصعب الفارس /طرطوس-مرج مطر

عزيز رمضان حمدان /طرطوس-شيخ بدر-مزرعة حميصية

علاء أنيس الصواف /إدلب

طه حيان خلوف /حماة-حي طريق حلب

عزام محمد الرزوق /حماة-حي كازو

قاسم محمد السليمان /حماة-صوران

محمد إبراهيم اسماعيل /طرطوس-بانياس-العنازة

وسيطرت هيئة تحرير الشّام صباح اليوم الأحد، على قرية أبو دالي آخر معاقل النظام وشبيحته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد أيام على محاصرتها واستهدافها بالأسلحة الثقيلة وصواريخ الغراد والعربات المفخخة.

كما نعت صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار” الموالية اليوم، “بلال علي سليم” من قرية كفرفو التابعة لناحية الصفصافة بريف طرطوس، وذلك خلال المواجهات مع “تحرير الشام” شمال حماة.

وخسرت قوات النظام أمس أحد أبرز قادة اللواء السابع والأربعون المدرع في قوات النظام، إثر استهدافه من قبل هيئة تحرير الشام في ريف حماة الشمالي.

وأفادت الصفحات الموالية، ومنها صفحة “سلمية الحدث”، بمقتل العميد الركن “شمعون سليمان” من مرتبات اللواء السابع والأربعون المدرع، وذلك أمس في بلدة القاهرة في ريف حماة.