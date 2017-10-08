(المحيسني) يوضح حقيقة إصداره فتوى بشأن التدخل التركي في إدلب

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

كشف العضو السابق اللجنة الشرعية لهيئة تحرير الشام، عبد الله المحيسني، عن حقيقة إصداره فتوى حول التدخل التركي في إدلب.

وأكد المحيسني في تدوينة نشرها أمس السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، على قناته في “تلغرام” أنه “لم يصدر من العبد الفقير ولا من شيخنا أبي الحارث المصري حفظه الله أي فتوى حول التدخل التركي”.

وأوصى المحيسني “طلاب العلم ومشايخ الساحة أن يُدعى لاجتماع يحضره أبرز العلماء والمشايخ في الساحة بعيداً عن معايير الفصائلية إنما بمعيار ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾، ويحضر معهم السياسيون ويطلعوهم على تفاصيل النازلة ومن ثم يخرجون بفتوى عامة للساحة”، موضحاً “قد كان هذا منهج عمر رضي الله عنه وهو إمام مجتهد صحابي خليفة عالم فنحن أحوج لذلك في حالنا هذه”.