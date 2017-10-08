بالصور… (تحرير الشام) تأسر 8 عناصر من ميليشيات (أبو دالي)

زيد المحمود: كلنا شركاء

نشرت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من هيئة تحرير الشام صوراً لبلدة “أبو دالي” في ريف إدلب الجنوبي، بعد ساعاتٍ على سيطرة الهيئة عليها بشكل كامل.

وأظهرت صورٌ نشرتها وكالة “إباء” 8 عناصر من ميليشيات بلدة أبو دالي التي يقودها الشبيح “أحمد درويش” العضو السابق في مجلس الشعب، وقعوا أسرى في قبضة هيئة تحرير الشام، خلال اقتحامها.

وأعلنت هيئة تحرير الشام اليوم سيطرتها الكاملة على بلدة أبو دالي آخر معاقل النظام في ريف إدلب الجنوبي، بعد أيام قليلة على حصارها من قبل “تحرير الشام”.

وأكدت “إباء” وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات النظام وميليشياته في البلدة، ونشرت صوراً يظهر فيها فرار مجموعات الميليشيات أمام ضربات عناصر الهيئة في البلدة، وصور أخرى لعناصر الهيئة داخل البلدة بعد السيطرة عليها.

كما أظهرت صور أخرى جثث العديد من عناصر الميليشيات الذين قُتلوا خلال المواجهات في البلدة، إضافة إلى صور لمستودعات الأسلحة والذخائر والآليات التي استولت عليها الهيئة بعد فرار قوات النظام وميليشياته من البلدة.

كما نشرت “إباء” صورةً من داخل مكتب متزعم ميليشيات بلدة أبو دالي “أحمد درويش”.